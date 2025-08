Stati et Rehmani clôturent en beauté la 2ème édition du Festival de l’Aïta Marsaouia

05/08/2025

Le rideau est tombé, samedi soir à Casablanca, sur la deuxième édition du Festival de l'Aïta Marsaouia, à l'occasion d’une soirée populaire animée par l’artiste Abdelaziz Stati et le jeune talent montant Walid Rehmani.



Les deux artistes, connus pour leur style populaire singulier, ont enchanté le public venu nombreux en interprétant un florilège de chansons du répertoire populaire, accueillies avec enthousiasme par les amateurs de ce genre musical, qui ont repris les paroles à l’unisson dans une ambiance vibrante et festive.



Le chanteur populaire Stati a offert au public rassemblé autour de la scène de l’espace "Toro", dans le quartier El Hank, une sélection de ses plus grands succès inspirés de styles populaires comme le Zaâri, le Hasbaoui, le Haouzi et le Marsaoui.



De son côté, le jeune Walid Rehmani, reconnu pour sa maîtrise de divers registres de la musique populaire, a livré des prestations puisant dans l’authentique patrimoine musical marocain et suscitant une vive interaction du public, toutes générations confondues.



A cette occasion, l’artiste Walid Rahmani a exprimé au micro de la MAP sa joie de participer au Festival de l'Aïta Marsaouia, qui connaît un fort engouement auprès du public marocain.

Il s’est également dit honoré de retrouver le public casablancais, réputé pour son attachement à l’art de l'Aïta, soulignant que la forte affluence a apporté une valeur ajoutée à cette édition.



Pour sa part, Abdelouahad Mouaddine, adjoint de la directrice régionale de la Culture de la région Casablanca-Settat, a indiqué dans une déclaration similaire que cette manifestation artistique, inscrite dans le cadre des célébrations de la Fête du Trône, constitue une occasion de mettre en valeur la richesse du patrimoine culturel et musical régional.



Par ailleurs, il a précisé que cet événement, organisé par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, en partenariat avec le Conseil de la région Casablanca-Settat, s’inscrit dans le cadre de la troisième étape de la deuxième édition du Festival de l'Aïta Marsaouia, avec pour objectif de redonner toute sa place à ce genre musical.



Il convient de rappeler que cette édition s’est déroulée en trois étapes, à El Jadida, Médiouna et Casablanca, entre le 18 juillet et le 2 août, sous le thème "Fidélité à la mémoire et ouverture sur l’avenir".



Cette édition visait à revaloriser le style de l'Aïta Marsaouia à travers six soirées gratuites, des conférences, des concours de découverte de talents, ainsi que des cérémonies d’hommage et d’autres activités.

Bouillon de culture

Oscars



L'Académie des Oscars a annoncé récemment avoir élu à sa présidence la productrice britannique du film "A Star is Born", Lynette Howell Taylor.

Mme Howell Taylor, qui a également produit les films "Blue Valentine" et "Mr. Wolff", devient la cinquième femme à prendre la tête de l'Académie des arts et des sciences du cinéma, qui chaque année décerne les Oscars.

Précédemment, en tant que membre du Conseil des gouverneurs de l'Académie, la nouvelle présidente avait permis de "redynamiser (son) travail de récompense", a salué le directeur exécutif de l'organisation, Bill Kramer.

Après une forte chute d'audience pendant le Covid, la prestigieuse cérémonie des Oscars a connu un regain d'intérêt auprès des téléspectateurs. Près de 20 millions de personnes ont regardé la dernière édition en mars.