Star de Game of Thrones, Nikolaj Coster-Waldau à l'affiche d'un film sur les attentats de Copenhague

10/04/2019 Libé

Nikolaj Coster-Waldau, la star danoise de "Game of Thrones", sera à l'affiche d'un film sur les attentats de Copenhague en 2015, a annoncé vendredi le distributeur du long-métrage. L'interprète de Jaime Lannister dans la saga télévisée au succès planétaire jouera Rico, un policier fatigué, membre de la force d'intervention qui a traqué l'auteur des attentats. "Le film s'est inspiré d'événements réels autour de l'attaque terroriste à la maison de la Culture Krudttønden et la synagogue de Copenhague en février 2015", a écrit SF Studios dans un communiqué. Le 14 février 2015, Omar El-Hussein, un jeune Danois d'origine palestinienne de 22 ans, qui a prêté allégeance sur Internet à l'EI, avait ouvert le feu au fusil d'assaut sur un centre culturel de Copenhague où se déroulait un débat sur la religion et la liberté d'expression, tuant un réalisateur de documentaire de 55 ans, Finn Nørgaard, avant de prendre la fuite.

Dans la nuit, il s'est ensuite attaqué à la grande synagogue de la ville, tuant un juif de 37 ans, Dan Uzan, qui montait la garde à l'occasion d'une bat mitzvah, une cérémonie religieuse. Il est abattu quelques heures plus tard lors d'un échange de tirs avec la police. "Je pense qu'il est important de raconter cette histoire, tant que nous nous en souvenons, on le doit aux victimes", a dit le réalisateur, Ole Christian Madsen, à l'hebdomadaire Weekendavisen.

"A l'échelle mondiale, les événements passent de plus en plus vite. Je pense que maintenant c'est le bon moment" pour raconter ce qui s'est passé, a-t-il ajouté, reconnaissant avoir été critiqué pour n'avoir pas assez attendu. Son film suit le quotidien d'Omar El-Hussein, de ses deux victimes et du policier lors des deux semaines qui ont précédé les attentats. Après un tournage dans le plus grand secret, il devrait sortir en salle d'ici fin 2019.