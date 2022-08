Stage de préparation de l’EN des locaux

03/08/2022

L'équipe nationale des joueurs locaux effectue, du 1er au 6 août, un stage de préparation au Complexe Mohammed VI de football à Maâmora.



Ce stage de préparation s’inscrit dans le cadre des préparatifs de la sélection nationale pour les prochaines échéances, a indiqué lundi la Fédération Royale marocaine de football dans un communiqué publié sur son site internet.



Voici, par ailleurs, la liste des joueurs convoqués: Hamid Ahdad (Raja Casablanca), Marouane Hadhoudi (Raja Casablanca), Ismail Khafi (AS FAR), Mohamed Ennahiri (Raja Casablanca), Anas Zniti (Raja Casablanca), Abdelilah Madkour (Raja Casablanca), Adam Ennafati (AS FAR), Ayoub Lakrad (AS FAR), Mohamed Zrida (Raja Casablanca), Alaeddine Ajaray (Maghreb Fès), Mohamed Chibi (AS FAR), Mohamed Rabii Hrimate (AS FAR), Yassine Lebhiri (Mouloudia Oujda), Ahmed Hmoudane (Ittihad Tanger), Hamza El Mouden (FUS Rabat), Abdelhak Assal (Chabab Mohammedia), Mehdi Meftah (Mouloudia Oujda), Hicham Al Mejhed (Ittihad Tanger) et Youssef Belamri (FUS Rabat).