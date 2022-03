Stage de la sélection marocaine des joueurs locaux du 21 au 29 mars

20/03/2022

La sélection marocaine des joueurs locaux effectue, du 21 au 29 mars, un stage de préparation à huis clos, au Complexe Mohammed VI de football à Maâmoura (Salé), a annoncé la Fédération Royale marocaine de football. A cet effet, l’entraîneur Lhoucine Ammouta a convoqué vingt-six joueurs, précise la fédération, vendredi sur son site web.



Voici, par ailleurs, la liste des joueurs convoqués :



Larbi Naji (Renaissance de Berkane).

Marouane Hadhoudi (Raja de Casablanca).

Achraf Dari (Wydad de Casablanca).

Abdellah Khafifi (Mouloudia d'Oujda).

Ismail Khafi (AS FAR).

Hamza El Moussaoui (Renaissance de Berkane).

Chouaib El Maftoul (Difaa El Jadida).

Hamid Ahadad (Raja de Casablanca).

Mohamed Nahiri (Raja de Casablanca).

Saif Eddine Bouhra (Maghrib de Fès).

Abdelilah Madkour (Raja de Casablanca).

Reda Slim (AS FAR).

Ayoub El Amloud (Wydad de Casablanca).

Adam Ennafati (AS FAR).

Ayoub Lakred (AS FAR).

Aymane El Hassouni (Wydad de Casablanca).

Omar Arjoune (Raja de Casablanca).

Alaedine Ajaraie (Maghrib de Fès).

Hamza Reguragui (Renaissance de Berkane).

El Mehdi Benabid (FUS de Rabat).

Mohamed Chibi (AS FAR).

Reda Jaadi (Wydad de Casablanca).

Hicham El Majhad (Ittihad de Tanger).

Nouaman Aarab (Ittihad de Tanger).

Taoufik Ijrouten (Ittihad de Tanger).

Kamal El Keraa (Chabab de Mohammedia).