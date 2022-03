Stage de l'équipe nationale U23 à Maâmora

01/03/2022

L'équipe nationale des moins de 23 ans effectue, actuellement et jusqu’au 2 mars, un stage de préparation au Complexe sportif Mohammed VI de football à Maâmora, indique la Fédération Royale marocaine de football (FRMF). Ce stage s'insère dans les préparatifs de la sélection nationale en prévision des prochaines échéances, ajoute la FRMF dans un communiqué. Voici la liste des 22 joueurs prenant part à ce stage: Taha Mourid (Wydad Casablanca), Youssef Oujdal (Raja Casablanca), Mohamed Jaouab (Académie Mohammed VI de football), Oussama Raoui (FUS Rabat), Achraf Ramzi (Jeunesse Sportive Salmi), Mehdi Maouhoub (FUS Rabat), Mehdi Moubarak (FUS Rabat), Mountassir Lahtimi (FUS Rabat), Ayoub Meliani (AS FAR), Adel Tahif (Chabab Mohammedia), Oussama Zamraoui (Chabab Mohammedia), Ayoub Moulouaa (FUS Rabat), Bilal Oudghiri (Maghreb Fès), Charaf Eddine Boulahroud (Chabab Mohammedia), Amine Souane (Mouloudia Oujda), Chikhi El Koury (AS FAR), El Houssain Rahimi (Rapide Oued Zem), Rachid Ghanimi (Rapide Oued Zem), Hamza Derii (Difaa El Jadida), Ismael Kourad (Mouloudia Oujda), El Mehdi Dina (Olympic Safi) et Zakaria Driouech (Renaissance Zemamra).