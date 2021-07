Stage de l’EN olympique

28/07/2021

L'équipe nationale des moins de 23 ans de football sera en stage de préparation du 28 juillet au 2 août au Complexe Mohammed VI de football à Maâmoura, à Salé. Ce stage s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la sélection nationale en prévision du championnat d’Afrique du Nord prévu en Libye le mois prochain, indique lundi la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) dans un communiqué publié sur son site internet. A cet effet, le sélectionneur national Lhoucine Ammouta, a convoqué 18 joueurs pour prendre part à cette concentration. Voici la liste des joueurs convoqués : Hamza Bouskel et Youssef Laghzal (Ittihad Touarga), Anas Soufie, Imad Rahouli et Hamza Lazaar (Olympic Safi), Bilal Al Ouadghiri (Maghreb Fès), Mohamed Jaouab, Mohamed Réda Asmama et Taoufik BenTayeb (Académie Mohammed VI), Marouane Ouharou et Omar Al Mallouki (Ittihad Khemisset), Charaf Eddine Boulahroud (Olympique Dcheira), Oussama Zamraoui (Chabab Mohammédia), Ayoub Mouloua et Abdallah Al Khabadi (FUS Rabat), Lhoucine Rahimi (Raja Casablanca), Chikhi Al Kouri et Hatim Assawabi (AS FAR).