Stage de l’EN féminine à Salé

05/01/2024

L'équipe nationale féminine de football des moins de 20 ans effectue un stage de préparation du 5 au 8 janvier au Complexe Mohammed VI de football à Salé, en prévision du quatrième et dernier tour des éliminatoires africaines du Mondial de la catégorie, prévu du 31 août au 22 septembre 2024 en Colombie.



Lors de ce dernier tour des qualifications, la sélection marocaine défiera son homologue éthiopienne samedi 13 janvier au stade El Abdi d'El Jadida, en match aller, avant de s’envoler pour Addis-Abeba, afin d'y disputer, le 21 du même mois, la manche retour.



Voici, par ailleurs, la liste des joueuses convoquées par l'entraîneur de l'équipe nationale, Stéphane Nado, pour prendre part à ce stage de préparation:



Inès Souifi (TCF Toulouse - France), Wissal Titah (AS FAR), Chaimae Chaouni (Sporting Casablanca), Wissal El Aissaoui (Sporting Casablanca), Yasmine Ahali (RWD Molenbeek - Belgique), Omaya El Amraoui (Real Sociedad - Espagne), Maissen Bourhrine (Lyon - France), Djenah Cherif (PSV Eindhoven - Pays-Bas), Fatima-Zahra Naïni (HST Témara), Bianca Tihi (AIK Football f19 -Stokholm - Suède), Ikram Neddar (Riccione Calcio - Italie), Alia Sahbani (FC Bâle - Suisse), Fatima El Ghazouani (FC Sion - Suisse), Sofia Boussate (MHSC Montpellier - France), Ambre Basser (Girondins de Bordeaux - France), Dania Boussata (PSV Eindhoven - Pays-Bas), Assala Gharrou (Fath Union Sports), Iman El Hannachi (Brighton - Angleterre), Samia Masnaoui (Ajax Amsterdam - Pays-Bas), Kawtar Ait Omar (Fortuna Sittard - Pays-Bas), Nouhaila El Montasser (RWD Molenbeek- Belgique), Keina El Koumir (RC Lens - France), Hajar Jbilou (AS FAR), Doha El Madani (AS FAR),



Zina El Asri (SM Caen - France), Yasmine Zouhir (AS Rome - Italie), Mélissa Vieux (Clermont Foot - France) et Mina El Hamzaoui ( RC Strastbourg - France).