Stage de l’EN U23

16/02/2019

La sélection nationale marocaine de football des moins de 23 ans entamera un stage de préparation à huis clos, du 24 au 27 février à Rabat.

Dans un communiqué, la Fédération Royale marocaine de football indique que ce stage s'inscrit dans le cadre des préparatifs de l'équipe nationale à la double confrontation qui l'opposera à la République démocratique du Congo les 20 et 24 mars, respectivement à Kinshasa et au Maroc, au titre des éliminatoires de la phase finale de la CAN qui aura lieu en Egypte.

L'entraîneur de l'équipe nationale U23, Mark Wotte, a convoqué, à cet effet, 23 joueurs, à savoir El Mehdi Benabid (FUS), Aissa Sioudi (RBM), Abderrahmane Kernane (Académie Mohammed VI), El Mehdi Belarbi (FUS), Badr Gaddarine (WAC), Achraf Dari (WAC), Saad Akzoul (KACM), Abdelmounim Boutwil (FAR), Zakaria Nassik (KACM), Anas Bach (FUS), Soufiane Karkache (MCO), Zakaria El Ouardy (RCA), Mohamed Douik (RCA), Hamza Regragui (RSB), Othmane Fadiz (FUS), Ismail Lahrech (OCK), Khalid Hachadi (OCK), Mohamed Morabit (OCS), Mohamed Boulscoute (KACM), Zouhair Hachimi (OCK), Houdaifa El Mahassni (MAT), Adil Tahif (Académie Mohammed VI) et Driss Jebli (WAF).