Stage au profit du Cinq national en Turquie

27/06/2019 Abdelmajid Bouslim

Après un stage de préparation fructueux en Turquie, l'équipe nationale de basket-ball a rallié dimanche dernier la ville tunisienne de Monastir pour disputer deux matchs pour le compte du championnat d'Afrique des locaux Chan 2019 dont les péripéties auront lieu au Mali du 19 au 28 juillet prochain.

Ces deux rencontres ne sont qu'une simple formalité puisque les sélections marocaine et tunisienne sont d'ores et déjà qualifiées pour les phases finales suite au forfait de l'équipe nationale d'Algérie. Lors de la première partie jouée mardi dernier, l'équipe nationale a pris le meilleur sur son homologue tunisienne sur le score de 67 à 53.

Il convient de rappeler que les poulains de Said Elbouzidi ont disputé trois matchs de préparation en Turquie, dont deux contre l'Algérie qui se sont soldés par la victoire du Maroc sur les scores de 80/65 et 69/57. La troisième rencontre contre l'EN B de la Turquie a été marquée par la défaite du Maroc sur la marque de 57/69.

Après ces stages de préparation, le coach de l'équipe nationale, Said Elbouzidi, s’est dit satisfait du rendement technique et physique de ses joueurs, et ce malgré l'absence de plusieurs éléments qui constituent l'ossature de l'EN en l'occurrence Abdellali Lahraichi, Najah Abderrahim, Reda Harras et Nabil Makssoud.