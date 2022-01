“Squid Game” nominée pour 4 prix Screen Actors Guild Awards

14/01/2022

La série télévisée sud-coréenne "Squid Game" diffusée sur Netflix a été nominée pour quatre prix de la 28ème édition des Screen Actors Guild Awards (SAG Awards), selon l'annonce officielle de la liste des nommés publiée par le syndicat des acteurs de cinéma et de télévision aux États-Unis.



A travers ces nominations, "Squid Game", "la série télévisée la plus populaire de 2021, a été largement reconnue", a indiqué l'agence de presse américaine AP.



"Squid Game'' a fait l'histoire aux SAG Awards; la première série TV en langue étrangère nommée, a écrit pour sa part le magazine américain Variety.



La série sud-coréenne a été nommée dans la catégorie Ensemble in a Drama Series, une récompense décernée à un ensemble d'acteurs d'une série télévisée qui ont montré les meilleures performances.



C'est la première fois qu'une série télévisée non anglophone est nommée aux SAG Awards, qui sont les uniques récompenses attribuées par des acteurs à des personnes de leur profession.



Les lauréats des SAG Awards sont déterminés par 124.000 votants composés d'acteurs et membres du syndicat SAG-AFRTA, a indiqué SAG Awards dans un communiqué.



Dans la catégorie cinéma, les lauréats des SAG Awards auront plus de chances d'être nommés aux Oscars puisqu'une partie des votants participent également aux choix de l'Académie des arts et sciences du cinéma.



La cérémonie de remise des prix des 28e SAG Awards se déroulera le dimanche 27 février (heure américaine) à Barker Hangar à Santa Monica et sera diffusée sur les chaînes de télévision TNT et TBS.



Le show tv met en scène l’histoire de personnes en difficultés financières invitées à une mystérieuse compétition de survie. Participant à une série de jeux traditionnels pour enfants, mais avec des rebondissements mortels, elles risquent leur vie pour une grosse somme d'argent.



Un phénomène à l’écho planétaire au point qu’une université australienne s’est inspirée de Squid Game pour les cours d’économie de leurs élèves. Un cours donné à la Monarch University Business School, dans la ville de Melbourne, a confirmé que la série était l’idéale pour enseigner des théories économiques complexes.



Toutefois, le cours n’aborde pas la dangerosité des jeux. “La série Netflix se concentre sur six jeux, nous en avons choisi trois pour représenter les meilleures applications pratiques de la théorie des jeux pour les étudiants. Les joueurs de Squid Game sont une métaphore pour les entreprises et nous avons examiné les interactions stratégiques de Squid Game par rapport aux affaires réelles''.