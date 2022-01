Spotify lance son programme “Radar ” au sein de la région MENA

28/01/2022

Spotify vient d'annoncer le lancement de la quatrième collaboration d'artistes réalisée dans le cadre de son programme Radar au sein de la région MENA. Cette nouvelle collaboration met cette fois en vedette l'auteur-compositeur-interprète palestino-chillienne Elyanna.



"Elyanna est l'étoile montante de la génération Z. Cette artiste d'exception vient d’exploser la scène en lançant un feat avec le rappeur, compositeur et producteur de musique tunisien Balti", indique Spotify dans un communiqué, précisant que le titre conçu entre ces deux artistes qui s'appellera "Ghareeb Alaya" ("Strange to Me") est sorti le 21 janvier et fusionne pop urbaine et reggae.



"Ghareeb Alaya" n’est pas une simple chanson d'amour, elle est plus profonde que cela", a déclaré Elyanna. "Cette chanson est le reflet du changement qui s’opère à la fois autour de nous et en nous et qui est surtout ressenti par l’étranger ou ghareeb qui quitte son pays. Pour moi, qui suis immigrante, je me sens souvent étrangère du fait que je suis loin de mon pays d’origine."



Exprimant son excitation à propos de cette collaboration, le pionnier du rap tunisien Balti a relevé pour sa part que "Ghareeb Alaya" est l'une de ses chansons préférées de tous les temps. Ensemble avec Elyanna, nous avons réussi à mettre en avant un nouveau style de pop urbaine arabe soutenu par la vision de Spotify pour les talents locaux", a-t-il dit.



En effet, le hip-hop ne cesse de connaître du succès en Afrique du Nord et l'on assiste de plus en plus aujourd’hui à l'émergence de jeunes créateurs arabes qui mêlent des sons provenant à la fois d'Orient et d'Occident.



Egalement cité dans le communiqué, Alaa Ismail, Senior Music Manager chez Spotify Moyen-Orient et Afrique du Nord, a souligné que "la jeune génération, qui a grandi avec les nouvelles technologies, a été exposée à l'ère du partage de contenu, de la réadaptation des anciennes tendances et de la reproduction de la culture et cela s'applique également à la musique d'aujourd'hui."



Il a en outre fait savoir "qu'en s'inspirant de leur environnement et de leurs expériences, nous découvrons de jeunes artistes expérimenter constamment des sons qui traversent quotidiennement les frontières. En effet, avec l'aide des réseaux sociaux et du streaming, les auditeurs sont plus ouverts à la découverte de nouveaux artistes et au soutien de leur parcours. Nous sommes vraiment ravis d'en être là."



Dans le sillage du programme Radar, Elyanna bénéficiera d'un soutien éditorial et marketing apporté par Spotify. Ce soutien inclut le lancement de campagnes de publicité qui seront basées sur des affichages réalisés en plein cœur de Times Square à New York, mais aussi à Tunis et à Ramallah.