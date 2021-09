Spotify célèbre la culture du hip-hop marocain

23/09/2021

Spotify, le leader sur le marché des plateformes de streaming musical, continue à manifester son engagement auprès du talent marocain avec le lancement du tout nouveau look visuel pour sa playlist emblématique RapMaroc, dorénavant “Abatera”. La playlist phare “Abatera” propose les titres du rap marocain les plus récents et les plus performants, créés par les “Abatera” (empereurs) du hip-hop marocain, indique Spotify dans un communiqué. Grâce aux fans incroyablement fidèles qui font preuve de leur soutien aux artistes de la scène locale en les écoutant sur Spotify, le hip-hop marocain est d’ores et déjà l’un des genres les plus consommés sur la plateforme, souligne le communiqué. “Le top cinq des artistes en streaming au Maroc au cours des 60 derniers jours est constitué de rappeurs locaux, à savoir El GrandeToto, Tagne, Stormy, Inkonnu et Snor”, fait remarquer la même source, ajoutant que c’est au tour maintenant de Spotify de célébrer ces tribus de fans fidèles et la culture du hip-hop “made in Morocco”. Abatera en chiffres : Depuis son début, la playlist a vu son audience augmenter de 523%, d’avril 2020 à septembre 2021, et les fans ont écouté leurs titres rap préférés pour plus de 829.000 heures, c’est-à-dire 35.000 jours, d’après le communiqué. “Avec plus de 300 différents artistes playlistés, Abatera reflète la diversité de la scène rap marocaine. Spotify s’engage à amplifier ce genre, et cette croissance massive ne fait que confirmer qu’Abatera est la destination pour découvrir ces artistes”, affirme la plateforme. En dehors du Maroc, Abatera compte une vaste audience aux USA et en France, ce qui donne l’opportunité aux artistes d’exporter leur musique à travers le monde. Spotify ouvre grand la porte à son audience colossale, les encourageant à découvrir une scène locale vibrante et détecter la prochaine génération d’artistes à potentiel international. Spotify, la plateforme pour la découverte et la promotion de la culture locale, a identifié l’opportunité de positionner Abatera en tant que destination officielle pour tout ce qui est lié au hip-hop marocain. La scène de rap local, éclectique et impénitente, exige un esthétisme visuel et une voix hors du commun. “Pour le nouveau look d’Abatera, il s’agit du crew, des artistes, du style, de la hype. Abatera est plus grand, plus fort, et plus perturbateur que jamais, en mettant les as de la scène devant les +365 millions d’utilisateurs de Spotify et en facilitant leur connexion avec les fans à l’échelle globale”, indique Spotify. Dominer la scène avec Abatera Mettant en avant la culture hiphop marocaine et ses fans, et reconnaissant l’impact du genre sur l’industrie de la musique marocaine, cette campagne inclut quelques-uns des principaux acteurs de la scène, tels qu’El Grande Toto, Draganov, Inkonnu, et Dizzy DROS, qui sortira son album très attendu dans les prochains mois. Les fans se réjouiront de voir une vidéo de 30 secondes. “Chaque artiste marocain possède ses propres fans, sa propre tribu. Abatera est la destination pour se connecter, trouver sa voie, construire le renommé de leurs artistes préférés, et maîtriser les règles du jeu”, souligne le communiqué. Dès maintenant, la nouvelle identité visuelle d’Abatera se révèle sur les façades du tramway de Casa et les panneaux à travers la ville. Spotify croît fort en la puissance du hip-hop marocain, et la campagne Abatera inclut un soutien important des médias numériques pour les artistes du genre, ainsi qu’en support direct sur la plateforme pour diriger les fans à streamer leur musique. Selon Spotify, El GrandeToto est en effet “un des rares artistes marocains à avoir gravi les charts internationaux”. “Abatera est un clin d’œil à la croissance du hip-hop marocain et à la diversité du talent qui l’a amené au sommet actuel. Connectez-vous pour voir qui a le meilleur flow. Streamez Abatera pour écouter les meilleures chansons rap aujourd’hui”, conclut le communiqué.