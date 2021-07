Sports équestres : Cinq cavaliers représenteront le Maroc aux Olympiades

L' équipe nationale, composée de cinq couples, représentera le Maroc lors des épreuves de dressage et de saut d'obstacles, pour le compte des Jeux olympiques de Tokyo, prévus du 23 juillet au 08 août prochain.



Dans l’épreuve du dressage en qualification individuelle, Yessin Rahmouni montant "All at Once" défendra ainsi les couleurs nationales, indique un communiqué de la Fédération Royale marocaine des sports équestres(FRMSE).



Il participera à ses deuxièmes Olympiades après avoir pris part aux JO de Londres 2012 avec "Floresco NRW", devenant le premier cavalier marocain à se qualifier aux Jeux olympiques, précise la même source, ajoutant que "tout récemment, le couple a été classé 9è du Grand Prix Frestyle au CDIO5* de Rotterdam".



Dans le concours de saut d’obstacles en qualification individuelle et en équipe,seront engagés Ali Al Ahrach et "USA de Riverland", El Ghali Boukaa et "Ugolino du Clos", Samy Colman et "Davino Q" etAbdelkebir Ouaddar et "Istanbull V/H Ooievaarshof". Abdelkebir Ouaddar est septuple champion du Maroc senior (1995, 1998, 2000, 2004, 2005, 2006 et 2014). Il a notamment signé 86 victoires internationales et a été médaillé d'or par équipe et d'argent en individuel aux Jeux africains de 2019. De son côté, El Ghali Boukaa est champion du Maroc senior en 2018 et auteur de 27 victoires internationales, tandis qu’Ali Al Ahrach, triple champion du Maroc senior (2008, 2013 et 2015), a remporté 8 victoires internationales. Quant à SamyColman, auteur de 34 victoires internationales, il est le plus jeune cavalier marocain à se qualifier aux JO et vainqueur d'un grand nombre de concours nationaux CSO 3*. Le Maroc était présent aux JO de Rio, en 2016, avec la qualification d’Abdelkebir Ouaddar, à titre individuel. Les épreuves de saut d'obstacles se dérouleront au parc équestre Baji Keon du 03 au 07 août, alors que celles de dressage auront lieu au même lieu du 24 au 28 juillet. A travers cette nouvelle participation, le sport équestre marocain confirme le très haut niveau de ses cavaliers sur la scène internationale et entend porter haut et fort les couleurs duRoyaume aux prestigieux Jeux olympiques de Tokyo, conclut le communiqué.