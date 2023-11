Sport-boules: Fatiha Targhaoui sacrée championne du monde

13/11/2023

La Marocaine Fatiha Targhaoui a été sacrée, samedi, championne du monde dans l'épreuve du "tir de précision", dans le cadre du Mondial féminin et mixte de sport-boules, organisé du 8 au 11 novembre courant à Rumilly en France.



Targhaoui a remporté la médaille d'or après avoir battu en finale la Turque Ozturk Buket, double championne du monde en titre, qui s'est contentée de l'argent.



La Chilienne Sabrina Polito Molina et la Croate Nives Jelovica ont décroché le bronze.

Cinq épreuves ont été au programme du Mondial féminin de sport-boules : simple, double, tir de précision, tir progressif et tir en relais. Pour ce qui est du Mondial mixte, deux épreuves ont été au menu: combiné et tir en relais.