Spider-Man grimpe au sommet lors d'une vente aux enchères

17/01/2022

Une planche originale d'une bande dessinée mettant en scène Spider-Man en 1984 dans la série des Guerres secrètes a atteint le prix record de 3,36 millions de dollars (2,9 millions d'euros) lors d'une vente aux enchères jeudi aux EtatsUnis, faisant de lui le plus puissant des super-héros ainsi adjugé. Dans cette planche de trois cases réalisée par Mike Zeck et tirée du numéro 8 des Guerres secrètes, une série publiée par Marvel Comics en 1984-85, le super-héros revêt pour la première fois le costume noir qui se révélera être un symbiote (parasite extra-terrestre) et donnera naissance à Venom, un redoutable "super-vilain". "Cette page fut la grande révélation évoquée sur la couverture! C'est là que Peter Parker (l'héroïque adolescent se cachant sous le masque de l'homme-araignée, ndlr) a vraiment eu son nouveau costume noir chic", explique la maison de vente aux enchères Heritage Auctions en décrivant la page 25 de la publication. "C'est un costume avec un secret! Parce qu'il se révèle rapidement être vivant et avoir son propre agenda. C'est l'origine du personnage de Venom!", ajoute-t-elle. L'œuvre avait été initialement proposée à 330.000 dollars. Le précédent record pour une planche originale d'une bande dessinée américaine remonte à 2014 lorsqu'une page montrant la première apparition de Wolverine pour un numéro de "L'incroyable Hulk" datant de 1974, s'était vendue 657.250 dollars (573.650 euros). Durant sa vente aux enchères de quatre jours à Dallas (Texas), Heritage Auctions précise qu'un exemplaire du célèbre premier numéro d'Action Comics en 1938, avec la première apparition de Superman, s'est vendu pour 3,18 millions de dollars (2,77 millions d'euros). Deux autres exemplaires ont par le passé atteint des prix supérieurs lors d'enchères, selon The Hollywood Reporter.