Spectacles et projections à Rabat et Meknès sous le signe de la durabilité

23ème Semaine de la langue italienne dans le monde

19/10/2023

Desspectacles, projections etrencontreslittéraires rythment la célébration de la 23ème Semaine de la langue italienne dans le monde, qui se poursuit jusqu'au 24 octobre dansles villes de Rabat et Meknès,sousle signe de la durabilité. Lancée le 16 octobre par l'Institut culturel italien de Rabat, cette manifestation culturelle "dédiée à la langue italienne dans toute sa splendeur" se caractérise par un "harmonieux mélange" entre la culture classique et contemporaine, promettant d’être "un événement marquant dans les relations entre l’Italie et le Maroc", souligne un communiqué des organisateurs. Placée sousle patronage du Président de la République italienne, cette édition explore un thème des plus fascinants, "L'Italien et la durabilité", dans le but de diffuser, à l'échelle mondiale et par le biais de la langue italienne, la culture de la durabilité incarnée par "un pays reconnu pourson engagement enversles questions environnementales", explique la même source. De plus, cette Semaine sera l'occasion de célébrer "le centenaire de la naissance de l'écrivain Italo Calvino, dont lesœuvres démontrent une vision écologique avant-gardiste", liton dans le communiqué des organisateurs. Parallèlement à cet événement marquant danslesrelations entre l'Italie et le Maroc, le célèbre vulgarisateur scientifique et artiste international, Dr. Danilo Audiello, alias Alexis Arts, détenteur de 7 Guinness World Records et fondateur de l'Academy of Magic & Science, présentera son spectacle intitulé "La Magia della Lingua Italiana" (La magie de la langue italienne), avec desreprésentations qui auront lieu le 21 octobre à partir de 18h au Théâtre national Mohammed V de Rabat et le 24 octobre à partir de 19h au Centre culturel Mohamed Mennouni à Meknès. L'événement connaîtra une programmation riche en projections cinématographiques dansle cadre de la deuxième édition du Festival "Il Nuovo Cinema Italiano di Rai Cinema" (Le nouveau cinéma italien de Rai Cinema) qui se déroule du 13 au 20 octobre sous le slogan "Una bella storia" (Une belle histoire). Organisée par l'Institut culturel italien de Rabat en collaboration avec l'ambassade d'Italie à Rabat et en partenariat avec Rai Cinema, la Fondation Hiba et le Cinéma Renaissance, cette édition mettra en avant une sélection de films italiens récemment produits ou coproduits par Rai Cinema. "Le Festival offrira une perspective à la fois intransigeante et empreinte d'humanité sur la réalité italienne, capturant les passions, les inquiétudes, les espoirs et les déceptions qui ont façonné le pays au fil du temps", note-t-on. Parmi les films projetés lors de cet événement au Cinéma Renaissance, le public aura l'opportunité de découvrir des œuvres telles que "SICCITÀ" de Paolo Virzì, "IL MANGIATORE DI PIETRE" de Nicola Bellucci, "IL PARADISO DEL PAVONE" de Laura Bispuri, "ACQUA E ANICE" de Corrado Ceron, et "DANTE" de Pupi Avati, qui enrichiront l'expérience du Festival en explorant divers aspects de la culture italienne et de l'expérience humaine. Née en 2001, la Semaine de la langue italienne dans le monde est une "initiative internationale qui vise à diffuser la connaissance de la langue italienne en tant que véhicule de culture, de littérature, d'art et de dialogue", relève le communiqué. Chaque année, ce rendez-vous culturel explore un thème différent, mettant en avant "la diversité et la richesse de l'Italie" à travers diverses activités culturelles, notamment des conférences, des expositions, des spectacles de cinéma et de théâtre ainsi que des rencontres avec des écrivains et des personnalités renommées.