Spécial fin d'année : USA-Chine Début d’entente

01/01/2020

Le 13 décembre, la partie chinoise a annoncé que la Chine et les Etats-Unis s'étaient accordés sur le texte d'un accord économique et commercial de phase I sur la base des principes d'égalité et de respect mutuel.

Au cours de l'année écoulée, les consultations économiques et commerciales sino-américaines ont connu des hauts et des bas. En juin, les chefs d'Etat des deux pays se sont rencontrés dans la ville japonaise d'Osaka et se sont mis d’accord pour reprendre les négociations économiques et commerciales. Depuis lors, les équipes de négociations des deux parties ont mis en oeuvre le consensus atteint par les deux présidents et poursuivi les consultations afin de répondre de manière adéquate aux principales préoccupations de chacun.

L'apaisement des tensions économiques et commerciales sino-américaines bénéficie à la Chine, aux Etats-Unis et au reste du monde, et aura des effets positifs dans des domaines tels que le commerce, les investissements et les marchés financiers.