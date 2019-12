Spécial fin d'année : Revers diplomatiques pour le Polisario

01/01/2020

Le Polisario n’a cessé de perdre du terrain en 2019. Les séparatistes ont été durement secoués par les revers diplomatiques qu’ils ont subis notamment en Amérique latine.

Mais le revers le plus amer essuyé par eux a pris la forme d’un article publié le 11 août par The Wall Street Journal sur la question du Sahara marocain.

Le journaliste Dion Nissenbaum y a souligné que les responsables américains qui suivent de près les discussions sur la question du Sahara ont déclaré que les Etats-Unis ont clairement fait savoir que Washington ne soutiendrait pas un plan visant à créer un nouvel Etat en Afrique.

«Le Maroc et les Etats-Unis ne voient pas [l’indépendance] comme une option. Un nouvel Etat en Afrique pourrait en réalité être moins sûr. Si vous essayez d’établir un nouveau pays, cela pourrait créer une zone dont des insurgés et des groupes comme l’Etat islamique pourraient profiter et utiliser comme refuge», y a-t-il affirmé.