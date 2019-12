Spécial fin d'année : Remaniement ministériel

01/01/2020

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu le 9 octobre 2019, à la Salle du Trône au Palais Royal de Rabat, le chef du gouvernement et les membres de l’Exécutif dans sa nouvelle mouture après restructuration de l'architecture gouvernementale.

Composé de 24 membres, la nomination du nouveau cabinet présidé par Saâd Eddine Otmani a fait suite au discours du Trône au cours duquel le Souverain a déclaré : « Nous chargeons le chef du gouvernement de soumettre à notre appréciation, des propositions visant à renouveler et enrichir les postes de responsabilité, tant au sein du gouvernement que dans l’administration, en les pourvoyant de profils de haut niveau, choisis selon les critères de compétence et de mérite.

Cela ne signifie évidemment pas que le gouvernement et les structures publiques ne comptent pas de compétences en leur sein.

Mais, nous souhaitons mettre à contribution des profils dotés d’une nouvelle mentalité, à même de hisser l’action à des niveaux supérieurs, pour réunir les conditions de réussite de cette nouvelle étape, pour accomplir in fine la mutation profonde que nous appelons de nos vœux ».