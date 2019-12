Spécial fin d'année : Olga Tokarczuk et Peter Handke, deux Prix Nobel de littérature en une année

01/01/2020

Les membres de la prestigieuse académie suédoise ont décerné le Prix Nobel de littérature à la Polonaise Olga Tokarczuk pour l'édition 2018, reportée d'un an après un scandale d'agression sexuelle, et à l'Autrichien Peter Handke pour le prix 2019. Quinzième femme seulement à recevoir le Graal des écrivains depuis sa création en 1901, Olga Tokarczuk est récompensée pour une imagination narrative qui, avec une passion encyclopédique, symbolise le dépassement des frontières comme forme de vie. Peter Handke est, quant à lui, distingué pour une œuvre qui, forte d'ingénuité linguistique, a exploré la périphérie et la singularité de l'expérience humaine.