Spécial fin d'année : Les Jeux africains mi-figue, mi-raisin

01/01/2020

6000 athlètes issus de 54 pays africains, engagés dans 26 disciplines sportives, s’étaient donné rendez-vous, du 19 au 31 août, à Rabat, à l’occasion de la 12ème édition des Jeux africains. Une compétition cinquantenaire, qui aurait pu permettre au Maroc de trôner sur le sport africain, mais il n’en a rien été.

La participation marocaine n’a pas été ridicule, bien au contraire, mais avec un total de 109 médailles, dont 31 en or, 32 en argent et 46 en bronze, le Maroc a fini la compétition loin du podium (5ème), devancé par l’Egypte et ses 273 médailles (102 en or), le Nigeria (127), l’Afrique du Sud (87 dont 36 en or) et enfin l’Algérie (125 dont 33 en or). Mais on doit vous avouer que l’on s’attendait à beaucoup mieux.

Côté satisfaction, on peut citer le karaté (7 médailles d’or), le taekwondo (5), la boxe (4) et le judo (2), ainsi que les belles surprises symbolisées par le Snooker (3 médailles d’or), le tir à l’arc (2) et le triathlon et canoë-kayak, avec un sacre chacun. En revanche, côté déception, on trouve en premier lieu les sports collectifs qui n’ont pas été à la hauteur, avec le football féminin (bronze), le beach-volley (argent), le volley-ball féminin (bronze) et le handball masculin (bronze). Le principal point noir à souligner réside le désintérêt du public. En même temps, on ne peut pas dire que ces jeux ont bénéficié d’une promotion d’enfer.