Spécial fin d'année : La saga du Brexit

01/01/2020

Le 28 octobre, l'Union européenne (UE) a accepté la demande britannique de repousser la date du Brexit au 31 janvier 2020, soit sa troisième extension.

Theresa May a démissionné de son poste de Première ministre après que son accord de Brexit a été rejeté à plusieurs reprises par le Parlement britannique. Boris Johnson, successeur de Mme May, a organisé des élections générales anticipées le 12 décembre pour sortir de l'impasse.

Le Parti conservateur, dirigé par M. Johnson, a remporté une majorité absolue à la Chambre des communes lors de ces élections, concrétisant ainsi un peu plus la perspective de la sortie du Royaume-Uni de l'UE.

La difficile saga du Brexit dévoile les grandes divisions au sein de la société britannique, l'impuissance des procédures politiques de prise de décisions et le fait que les démocraties occidentales sont rongées par des failles institutionnelles et une crise de la gouvernance.