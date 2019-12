Spécial fin d'année : La régionalisation avancée tient ses premières Assises

01/01/2020

Le projet de la régionalisation avancée dispose, désormais, de ses Assises nationales annuelles.

Les premières ont été organisées à Agadir par le ministère de l'Intérieur et l'Association des régions du Maroc. Elles ont été marquées par la participation d'environ 1.400 personnes notamment des élus, des représentants des secteurs ministériels, des institutions constitutionnelles et des institutions publiques, des universitaires, des experts nationaux et internationaux et des activistes de la société civile, en particulier des représentants des comités consultatifs créés auprès des conseils régionaux.

Elles ont également été maquées par un message Royal dont lecture a été donnée par le ministre de l’Intérieur et par l’adoption d’une douzaine de recommandations.