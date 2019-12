Spécial fin d'année : La première image d'un trou noir

01/01/2020

Le 10 avril, un dispositif de télescope virtuel baptisé Event Horizon Telescope (EHT), qui regroupe huit radiotélescopes au sol répartis autour du globe, a capturé la première image d'un trou noir. Situé au centre de la galaxie, M87 se trouve à 55 millions d'années-lumière de la Terre et sa masse est 6,5 milliards de fois plus importante que celle du Soleil.

L'image montre une structure en forme de donut avec une région centrale noire entourée d'un cercle brillant, ce qui constitue l'ombre du trou noir dans un disque flamboyant de gaz. Les êtres humains ont finalement "vu" des trous noirs qui étaient autrefois considérés comme invisibles.

Plus de 200 scientifiques ont participé à ce programme dont des chinois. Il s'agit de la première preuve visuelle directe de trous noirs obtenue par l'homme, confirmant que la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein se vérifie toujours dans des conditions extrêmes. Cela a permis d'explorer des questions de premier plan comme l'évolution galactique.