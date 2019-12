Spécial fin d'année : La cérémonie des Oscars sans présentateur pour la première fois depuis 30 ans

01/01/2020

La soirée la plus suivie par Hollywood, la remise des Oscars, s’est déroulée sans présentateur pour la première fois en trente ans, après le retrait de l'acteur et humoriste Kevin Hart à la suite d'une polémique sur de vieux tweets jugés homophobes. Pour la première fois depuis 1989, le spectacle s’est donc privé de "Monsieur Loyal" pour assurer les transitions entre les remises de statuettes et débiter des plaisanteries.

La dernière cérémonie organisée sans présentateur est cependant restée dans la mémoire d'Hollywood comme l'une des plus embarrassantes de l'histoire, avec un long numéro d'ouverture totalement ruiné par les fausses notes que l'acteur Rob Lowe poussait aux côtés d'une fausse Blanche Neige.