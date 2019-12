Spécial fin d'année : Horst Kohler jette l’éponge

01/01/2020

Il ne lui a fallu que 21 mois pour se décider à jeter l’éponge. L’Envoyé personnel d’Antonio Guterres pour le Sahara, Horst Kohler, a démissionné de ses fonctions en mai dernier « pour raison de santé».

Le communiqué des Nations unies qui a rapporté la nouvelle s’est contenté d’affirmer que "le Secrétaire général regrette profondément cette démission mais dit la comprendre parfaitement et transmet ses meilleurs voeux à l'émissaire", sans toutefois donner une quelconque indication sur les problèmes de santé de l'ancien président allemand.

Réagissant avec célérité à cette démission, le Maroc a officiellement indiqué en avoir pris note « avec regret » et rendu hommage à Horst Köhler pour les efforts qu’il a déployés depuis sa nomination en août 2017, saluant la constance, la disponibilité et le professionnalisme avec lesquels il s’est acquitté de ses fonctions.