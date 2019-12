Spécial fin d'année : Et de six pour Messi !

01/01/2020

Un immense saut vers les sommets: avec un sixième Ballon d'Or décroché, Lionel Messi a continué à forger son mythe en 2019, celui d'une "Puce" argentine discrète et réservée devenue une légende du football.

A 32 ans, quatre ans après son dernier sacre, le petit lutin né à Rosario (Argentine) a remporté son sixième Ballon d'Or, grâce à une année 2019 ordinaire pour lui, extraordinaire pour les autres, rythmée par les records, dans la lignée de son incroyable carrière.

Avec ce 6e titre de meilleur joueur de la planète, glané à Paris devant les stars de Liverpool Virgil Van Dijk (2e) et Sadio Mané (4e), et son éternel rival Cristiano Ronaldo (3e), Messi est désormais seul au monde.

"La Pulga" ("La Puce" en espagnol) se retrouve perchée tout là-haut, devant des légendes comme Johan Cruyff, Michel Platini, Marco Van Basten (3 Ballons d'Or chacun) et surtout, devant Cristiano Ronaldo (5 Ballons d'Or).