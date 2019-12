Spécial fin d'année : Enfin un Centre culturel palestinien au Maroc

01/01/2020

Un Centre culturel palestinien a vu le jour au Maroc et prévoit un programme riche et varié, comprenant plusieurs activités dans différents domaines, notamment le cinéma, le théâtre, la littérature et la poésie, ainsi que des expositions et des ateliers liés à la culture palestinienne.

Inauguré au sein de l'ambassade de Palestine à Rabat, le Centre a établi un programme cinéma et théâtre, agrémenté par la projection d'un film palestinien ou sur la Palestine, tous les derniers jeudis de chaque mois, et la présentation de pièces de théâtre palestiniennes ou interprétées par des artistes marocains autour de la cause palestinienne.

Concernant la littérature et la poésie, le deuxième jeudi de chaque mois est consacré à des conférences, des signatures de livres et des contes, ainsi qu’au lancement du concours de la nouvelle et des soirées de poésie.