Spécial fin d'année : Aya Nakamura et Vald dans le classement des personnalités les plus influentes

01/01/2020

Ils n'ont pas seulement conquis la France, ni l'Europe mais le monde entier. A 23 et 26 ans, Aya Nakamura et Vald se sont vu attribuer une place dans le classement des 30 personnalités européennes de mois de 30 ans les plus influentes au monde.

Avec cette distinction, la jeunesse du monde urbain a été récompensée. Principalement connue pour son tube Djadja, qui cumule plus de 300 millions de vues sur YouTube, la pop star franco-malienne Aya Nakamura a réussi à grimper au sommet des ventes en mélangeant des sons urbains et de l'afrobeat. Vald, lui, est présenté comme un rappeur français qui est devenu numéro 1 avec son titre Désaccordé.

Si la présence du rappeur a de quoi surprendre, il faut se souvenir du bilan commercial réussi de son dernier album XEU, un projet certifié double disque de platine. Il figure dans le top 20 des albums musicaux les plus vendus dans l'Hexagone. En revanche, la présence de la chanteuse d'origine malienne n'a rien de surprenant. Avec sa faculté indécente à nous coincer des refrains dans le crâne, on peut dire qu'elle a «dead ça» comme il faut. Bien qu‘elle soit repartie bredouille des Victoires de la musique, elle peut tout de même se targuer d'être l'une des Européennes les plus influentes du monde. Rappelons qu'elle est la première Française à s'être placée au sommet des charts néerlandais depuis... Edith Piaf et sa chanson mémorable Non, je ne regrette rien, sortie en 1961.