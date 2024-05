Souveraineté numérique: Les recommandations de l'IMIS pour un État-Stratège

28/05/2024

L’Institut marocain d’intelligence stratégique annonce, lundi 27 mai, la publication de son dernier Policy Paper, intitulé " Souveraineté numérique : Pourquoi le Maroc ne peut y échapper ".



Rédigé par Mouad Agouzoul, sous la direction du directeur de recherche à l’IMIS, Professeur Ahmed Azirar, et avec la participation de Karim Amor et Victor Pauvert, ce document innovant traite de la souveraineté numérique et de la manière dont le Maroc doit progressivement construire et gérer cet outil stratégique sur le long terme. Il introduit dans ce sillage la notion d’Actifs numériques d’importance vitale (ANIV), en vue de conquérir progressivement une autonomie en matière de numérique.



L’objectif affiché par les experts de l’IMIS est d’identifier les domaines stratégiques permettant de poser les fondations solides d’une politique numérique souveraine et pragmatique, tenant compte des réalités du terrain et des limites en capital auxquelles est confronté le Royaume.



Bien que la souveraineté numérique pâtit de l’absence d’une réelle définition partagée par l’ensemble des experts, les auteurs de ce Policy Paper tentent d’adjoindre aux initiatives publiques le prisme d’analyse spécifique de ce concept.



Le document propose aussi de compléter et de prolonger les travaux engagés par les pouvoirs publics pour accélérer la dynamique de modernisation et de numérisation du Royaume, tels que la stratégie «Maroc Digital 2030» et la stratégie nationale pour l’intelligence artificielle.



Face à l'urgence d'agir pour renforcer la souveraineté numérique du Maroc, les auteurs explorent et répertorient les domaines critiques à valoriser dans la stratégie de souveraineté numérique.



Ils visent également, à travers cette analyse, à cartographier les intérêts critiques, les protagonistes clés du numérique et la manière pour l’écosystème marocain de générer une cyberforce en capacité d’agir sur le théâtre de la cyberguerre pour préserver les intérêts vitaux du Royaume.



Dans ce contexte marqué par la mondialisation croissante des activités numériques, ce Policy Paper propose un certain nombre de recommandations pragmatiques à destination du secteur public et privé, accompagnées d’une feuille de route de mise en œuvre et d’un modèle de gouvernance, en prenant en compte les perspectives de co-développement et de collaboration sur le continent africain et dans la relation Sud-Sud-Nord.