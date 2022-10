Southgate dénonce un calendrier surchargé avant la Coupe du monde

12/10/2022

Le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre de football, Gareth Southgate, a dénoncé un calendrier de compétitions surchargé avant le Mondial au Qatar, relevant qu'il craignait de nouvelles blessures au sein de son équipe. "Ce que je vois, c'est un calendrier vraiment très dense et beaucoup de joueurs qui vont jouer beaucoup de minutes et je pense, de façon réaliste, qu'on va encore en perdre", a-t-il lancé alors qu'il était interrogé sur Kyle Walker, le défenseur de Manchester City, actuellement blessé. "Je trouve juste que les matches sont tellement intenses et ils jouent tellement", a-t-il poursuivi, selon les propos relayés lundi par la presse britannique suite au tirage au sort des éliminatoires pour l'Euro-2024, à Francfort. En plus de Walker, les Three Lions sont privés du milieu relayeur Kalvin Philipps, autre joueur des Citizens et titulaire indiscutable au milieu en sélection qui s'est fait opérer d'une épaule et dont la présence au Qatar est incertaine. Pour ces deux joueurs, "il s'agira de déterminer leur niveau de condition physique intrinsèque", a-t-il expliqué, "parce que nous n'aurons pas de match amical avant la compétition". Le sélectionneur a également révélé qu'il comptait dévoiler sa sélection pour le Mondial "probablement juste avant le dernier weekend" de la Premier League, soit juste avant le 12 novembre.