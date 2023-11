Soutenance

03/11/2023

La docteur Hajar Rabii vient de soutenir, à l’Université Mohammed VI des sciences et de la santé à Casablanca, sa thèse pour l’obtention du doctorat en médecine.

Le sujet de la thèse a été : « Amylose cardiaque et myélome multiple. L’expérience de l’hôpital universitaire Cheikh Khalifa ».



A noter que l’amylose AL systémique est une maladie rare caractérisée par l’accumulation de dépôts extracellulaires de fibrilles amyloïdes dans différents organes. L’atteinte cardiaque est le principal facteur pronostique de la maladie associée au myélome multiple.



L’étude descriptive rétrospective monocentrique a porté sur quatre patients suivis pour amylose cardiaque compliquant un myélome multiple au niveau du service d’Hématologie clinique de l’Hôpital universitaire international Cheikh Khalifa de Casablanca entre 2016 et 2023.