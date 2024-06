Soutenance d’une thèse de doctorat sur les « Défis éducatifs et comportementaux de l’autisme au Maroc »

24/06/2024

Mme Oumaima Hassib soutiendra mardi 2 juillet à la Faculté des sciences Ben M’sick (Université Hassan II-Casablanca), une thèse de doctorat intitulée : «Défis éducatifs et comportementaux de l’autisme au Maroc : Diagnostic et voie d’amélioration pour un accompagnement spécialisé ».



Cette thèse académique conduite sous la direction du professeur B. Touri a fait l'objet de publications indexées Scopus et de présentations lors de conférences internationales tenues aux États-Unis et au Royaume-Uni.



Cette thèse apporte une contribution significative à la compréhension des défis auxquels sont confrontés les enfants autistes au Maroc.



La soutenance se fera en présence de spécialistes de l'autisme et de l'éducation, apportant ainsi une perspective enrichissante à cette soutenance.