Sous l’impulsion de SM le Roi, Dakhla est devenue "le fer de lance" du développement du Sahara marocain

25/07/2025

La ville de Dakhla est devenue, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, "le fer de lance" du développement du Sahara marocain, souligne le site d’actualité de la mairie française de Dreux.



La région de Dakhla-Oued Eddahab "est un immense chantier, des milliards d’euros sont injectés dans des centaines de projets couvrant tous les domaines : infrastructure, industrie, pêche, tourisme, santé, éducation, immobilier…", selon le site électronique.



Il s’agit d’une dynamique qui n’empêche pas Dakhla de "cultiver la légendaire hospitalité sarahouie et ses liens avec notre ville", relève le maire de Dreux, Pierre-Frédéric Billet, cité dans l’article.



Le site rappelle que quelques semaines après l’accueil, à Dreux, d’une délégation de la ville de Dakhla et la signature d’un pacte d’amitié entre les deux communes, la partie marocaine a invité les Drouais à découvrir cette région, début juillet.



Il s’agit là d’"une marque de respect d’autant plus appréciée que Dakhla attire aujourd’hui les élus des plus grandes villes du monde et les multinationales à la recherche d’opportunités", relève-t-on.



Plusieurs projets à mener avec Dakhla ont ainsi pu être identifiés, aussi bien dans les énergies renouvelables que dans la formation pour l’hôtellerie, l’import-export de matériaux de construction, l’innovation numérique et la culture, ajoute l’article.



"C’est une fierté pour Dreux d’être associée par Dakhla à une telle dynamique" dans la région, se félicite le maire de la ville française.