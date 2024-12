Soumission aux marchés de Bank Al-Maghrib : Le format électronique obligatoire à compter du 1er janvier 2025

25/12/2024

Bank Al-Maghrib (BAM) rappelle qu'à compter du 1er janvier 2025, toutes les soumissions à ses marchés devront obligatoirement être effectuées par voie électronique via son portail achats.



"Bank Al-Maghrib rappelle que la période transitoire, instaurée depuis la mise en service le 06 septembre 2024 de son portail achats et durant laquelle les soumissions à ses marchés au format papier sont possibles, prendra fin le 31 décembre 2024", indique la Banque centrale dans une communication publiée sur son site, notant que les soumissions au format papier ne seront plus acceptées à partir du 1er janvier de l'année prochaine.



A ce titre, les fournisseurs désireux de participer aux marchés de la Banque devront se doter d'un certificat de signature électronique autorisé et sont invités, en cas de besoin, à consulter les guides utilisateurs disponibles sur le portail achats.



Ils peuvent également contacter la cellule d'assistance mise à disposition via l'e-mail "achats-assistance@bkam.ma" ou par téléphone sur le numéro "+212 5 37 81 82 84" (jours ouvrables, 9h-16h).