Soulèvement de 1952 à Casablanca : Unité et solidarité maghrébines face à l'occupant

06/12/2024

La commémoration ce week-end du 72ème anniversaire du soulèvement des 7 et 8 septembre 1952 à Casablanca, provoqué par l'assassinat du leader syndicaliste tunisien, Farhat Hachad, est l'occasion de souligner les valeurs d'unité et de solidarité maghrébines ayant guidé le peuple marocain dans son combat contre l'occupant.



Dans un communiqué, le Haut-Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération rappelle que l’armée coloniale, secondée par des milices armées à sa solde, a brutalement réprimé les manifestants rassemblés devant la centrale syndicale, procédant à l’arrestation de centaines d’ouvriers indignés par l’assassinat du syndicaliste tunisien, et allant même jusqu’à s’attaquer aux cortèges funèbres, ce qui représente une violation des droits humains et des libertés les plus élémentaires.



‘’Soixante-douze ans après, nous nous remémorons cet épisode de notre histoire héroïque qui illustre la solidarité maghrébine et le combat commun pour la défense des sacralités religieuses et des constantes nationales’’, souligne le communiqué avant d’ajouter que les peuples maghrébins, conscients alors de la nécessité de faire front commun pour réaliser le vœu de l’indépendance, ont opposé une résistance farouche à l'occupant.



Tout en déplorant le bilan lourd des victimes tombées sous les balles de la police coloniale, le communiqué note que cet assassinat et les événements qui suivirent ont renforcé chez les masses populaires le sentiment de patriotisme ainsi que l’action syndicale, poussant les militants à livrer un combat sans répit contre le colonisateur qui ira crescendo avec le déclenchement de la révolution du Roi et du peuple.



Et de relever que l'assassinat le 5 décembre 1952 du leader syndicaliste tunisien, Farhat Hachad, perpétré par l’occupant dans le dessein de réprimer le mouvement de libération maghrébin, a eu l’effet contraire, renforçant du coup la détermination des résistants qui ont bravé les forces coloniales, ne redoutant nullement ses représailles, exprimant ainsi et de la plus belle des manières leur solidarité et leur fraternité qui puisent leur force dans l'appartenance à la même religion, une identité linguistique unique, une histoire et une réalité géographique communes et un destin commun.



‘’En commémorant cet anniversaire, il est permis d’évoquer les espoirs brisés des peuples maghrébins assoiffés toujours d’unité à cause de conflits artificiels et de velléités hégémoniques’’, déplore-t-on de même source.



Le communiqué note, à ce propos, que ''le Maroc, forteresse imprenable et berceau de la résistance, renouvelle à cette occasion sa détermination et sa solidarité avec les pays frères maghrébins dans l'objectif de réaliser l'unité tant attendue et ainsi rattraper le temps perdu et les occasions manquées et aussi en finir définitivement avec les différends artificiels qui entravent depuis toujours une réelle intégration économique dans la région du Grand Maghreb''.

Et de plaider, par ailleurs, pour la préservation de cette mémoire collective et de s’inspirer de ses enseignements de manière à renforcer les relations et les volontés des pays du grand Maghreb.



''La famille de la résistance qui se remémore avec fierté cette épopée historique riche en enseignements, réaffirme sa position constante au sujet de la question de l'intégrité territoriale et de la marocanité des provinces du Sud récupérées ainsi que sa mobilisation face à toutes les manœuvres ourdies par les ennemis de l'intégrité territoriale'', assure-t-on de même source.



Le communiqué salue hautement les multiples succès diplomatiques retentissants réalisés sur ce registre par le Royaume sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, évoquant les nombreuses reconnaissances de la marocanité du Sahara comme celles des Etats-Unis, de l’Espagne et de la France, outre les nombreux consulats inaugurés à Laâyoune et Dakhla.



Par ailleurs, une délégation du Haut-Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération devait se rendre vendredi au cimetière Chouhada (Hay Mohammadi) pour se recueillir à la mémoire des martyres de la liberté, de l'indépendance et de l'unité nationale, à leur tête le héros de l'indépendance et le premier résistant, Feu Sa Majesté Mohammed V et son compagnon de lutte et d'exil, Feu Sa Majesté Hassan II, que Dieu ait leurs âmes.



Un meeting sera également organisé la même journée dans la grande salle de la préfecture d'Arrondissements d’Aïn Sebaâ-Hay Mohammadi avec au programme des allocutions et des témoignages sur les manifestations de soutien et de solidarité du peuple marocain avec le peuple frère tunisien face à l'occupant, outre une cérémonie en hommage à d'anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération ainsi que la distribution d’aides sociales et financières aux bénéficiaires.



A cela, le communiqué fait état de l'organisation partout dans le Royaume de manifestations en commémoration de cet événement maghrébin avec notamment au menu des conférences, une présentation des publications du Haut-Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération ou encore des visites guidées dans les espaces de la mémoire historique de la résistance et de la libération.