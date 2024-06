Soukaina Gourar médaillée d’or dans le concours du "tir de précision"

Championnats d’Afrique de pétanque

10/06/2024

La championne marocaine Soukaina Gourar a remporté la médaille d'or au concours de "tir de précision" dans le cadre du Championnat d'Afrique de pétanque, qui a pris fin dimanche, à la salle couverte Mhamid à Marrakech.



Soukaina Gourar a battu en finale la Tunisienne Mouna Béji, sur le score de 48 à 28.

La troisième place dans cette épreuve est revenue ex aequo aux joueuses Florence Kanzié (Burkina Faso), et Marie Kpegan (Bénin).



Au niveau de la catégorie masculine, le Tunisien Khaled Boughriba a remporté la médaille d'or dans le concours du "tir de précision" après avoir battu le Camerounais Charles Mbenoun sur le score de 40 à 27.



La troisième place est revenue aux joueurs ivoirien Ibrahim Atano et béninois Marcel Gbétablé.

Les sélections sénégalaise (hommes) et tunisienne (dames) ont remporté les Championnats d’Afrique de pétanque.



En finale, la sélection sénégalaise masculine s’est imposée devant son homologue tunisienne sur le score de 13 à 2.

La troisième place est revenue ex aequo aux sélections marocaine et béninoise.



Dans la catégorie féminine, la sélection marocaine féminine B, composée de Soukaina Gourar, Kaoutar Ben Abdellah, Nadia Ismaili et Safaa Nmiri, s’est contentée de la médaille d’argent après sa défaite en finale devant la sélection féminine tunisienne composée de Mouna Béji, Asma Belli, Ahlem Hadj Hassan et Ameni Letaief, sur le score de 13 à 2.

La troisième position au niveau du championnat africain de pétanque (dames) est revenue à la sélection béninoise.



La Coupe des nations de pétanque est quant à elle, revenue à l'équipe de la république du Congo, qui a battu l'équipe du Niger, alors que chez les dames, les joueuses du Burkina Faso ont battu l'équipe togolaise en finale.

Divers

Echecs



Mme Bouchra Kadiri a été élue à l’unanimité présidente de la Fédération Royale marocaine des échecs (FRME) pour un mandat de quatre ans, lors de l’assemblée générale élective tenue dimanche à Casablanca.

La FRME était gérée depuis janvier dernier par une commission provisoire, présidée par Mme Bouchra Kadiri et désignée par le ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et du Sport.

Il a été, en outre, procédé à la désignation des membres des commissions de discipline et de recours, ainsi que de l’auditeur.

Cette assemblée générale élective a été tenue en présence des représentants du ministère de tutelle, du Comité national olympique marocain (CNOM) et de la Fédération internationale des échecs, ainsi que de 12 associations.



Muay-Thai



La sélection marocaine de muay-thaï a décroché 5 médailles, trois en or, une d’argent et une de bronze, lors des Championnats du monde, tenu du 30 mai au 10 juin dans la ville grecque de Patras.

Le métal précieux lors de cet événement, organisé par la Fédération internationale de muay-thaï, a été l’oeuvre de Khaoula Daakani (+75 kg), Soumia Tlaoui (-71 kg) et Khelthoum Akhlouf (-48 kg).

La médaille d’argent a été remportée par Douaa Akhlouf (-60 kg), alors que Mohamed Yassine Mahssoune a remporté la médaille de bronze (-67 kg).

Les éléments nationaux étaient encadrés par le sélectionneur Lahcen Ouassou et l’entraîneur de la sélection nationale, Jaouad Khouya.

L’arbitrage marocain était également représenté à ces Mondiaux par Hicham Jouabri et Mustapha Ghename.