Soufiane El Bakkali se contente du bronze

J'ai insisté pour participer aux Jeux africains pour représenter mon pays

28/08/2019

L’athlète marocain Soufiane El Bakkali a remporté la médaille de bronze lors de l'épreuve du 3000m haies, disputée au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat, dans le cadre des 12è Jeux africains 2019, qui se déroulent dans le Royaume jusqu'au 31 août.

Le vice-champion du monde en 2017 à Londres a terminé la course à la troisième position en réalisant un chrono de 8min19min45/100. La médaille d'or de cette épreuve a été remportée par le Kényan Benjamin Kigen, auteur d'un chrono de 8min12sec39/100, qui a devancé l’Ethiopien Getnet Wale Bayabl, (8min14sec06/100).

Dans une déclaration à la MAP au terme de la course, El Bakkali s'est dit satisfait de terminer troisième, notamment en présence des meilleurs athlètes, dont un champion olympique et l'auteur de la deuxième meilleure performance de l'année, précisant que la blessure qu'il a subie samedi au meeting de Paris a impacté sa performance d'aujourd'hui. Malgré la blessure, "j'ai insisté pour participer aux Jeux africains pour représenter mon pays", a souligné le champion marocain qui dédie cette médaille à tous les Marocains. La course d'aujourd'hui est intervenue 48 heures seulement après le meeting de Paris, a-t-il dit, notant qu'il n'avait pas suffisamment de temps pour récupérer mais a réussi à décrocher une place au podium.

El Bakkali a remporté l'épreuve du 3000 m steeple samedi lors du meeting de la Ligue de diamant de Paris.

Placée sous le Haut Patronage de S.M le Roi Mohammed VI, la 12è édition des Jeux africains se déroule du 19 au 31 août dans les villes de Rabat, Salé, Témara, Casablanca, Benslimane et El Jadida, avec la participation de près de 6.500 athlètes.