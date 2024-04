Soudan: une année après le début du conflit, des milliers de personnes continuent de fuir

Un an après le début de la guerre au Soudan, des milliers de personnes continuent de fuir désespérément le pays chaque jour "comme si la situation d'urgence avait commencé hier", a alerté l'Agence des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR).



"Un an après, la guerre au Soudan continue de faire rage, et le pays et ses voisins connaissent l'une des crises humanitaires et de déplacement les plus importantes et les plus difficiles au monde", a déclaré la porte-parole de l'agence onusienne, Olga Sarrado Mur, lors d'une conférence de presse mardi à Genève.



"Le conflit en cours a brisé la vie des gens, leur faisant vivre la peur et les pertes. Les attaques contre les civils et les violences sexuelles et sexistes liées au conflit se poursuivent sans relâche", a-t-elle souligné, regrettant que le Soudan a enregistré la destruction presque totale de sa classe moyenne urbaine.



La guerre au Soudan a poussé environ 1,8 million de personnes à quitter le pays et provoqué 6,7 millions de déplacés internes.