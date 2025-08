Soudan : Au moins 14 civils tués par les paramilitaires en fuyant une ville assiégée du Darfour

05/08/2025

Au moins 14 civils ont été tués dans l'ouest du Soudan par les paramilitaires, en guerre contre l'armée soudanaise, alors qu'ils tentaient de fuir la ville assiégée d'el-Facher, capitale de l'Etat du Darfour-Nord, a indiqué une ONG lundi.



Selon Emergency Lawyers, qui documente les atrocités depuis le début de la guerre, l'attaque est survenue samedi dans le village de Qarni, situé sur une route à la sortie d'el-Facher.



Elle "a causé la mort d'au moins 14 civils et blessé des dizaines d'autres". Plusieurs civils ont également été arrêtés, ajoute l'ONG.

Les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) ont lancé ces derniers jours une nouvelle offensive contre la ville d'el-Facher, qu'ils assiègent depuis mai 2024 sans parvenir à l'arracher à l'armée.



L'ONU a à plusieurs reprises alerté sur le sort de centaines de milliers de civils piégés sans quasiment aucune aide ni services à el-Facher, dernière capitale de la vaste région du Darfour à échapper aux FSR engagées depuis avril 2023 dans un conflit avec l'armée.

Deux jours seulement avant l'attaque de samedi, l'administration politique des FSR a exhorté les civils à évacuer vers Qarni.



"Je vous exhorte à quitter el-Facher et à vous diriger vers la région de Qarni, la porte nord-ouest de la ville, où se trouvent nos forces et celles de la coalition Tasis, qui assureront votre sécurité", a déclaré jeudi dans une vidéo le gouverneur du Darfour nommé par les FSR, Al-Hadi Idris.

Tasis est une coalition politique dominée par les FSR qui a nommé fin juillet les dirigeants d'un gouvernement installé à Nyala, la capitale de l'Etat du Darfour-Sud.



La guerre, entrée dans sa troisième année, a fait des dizaines de milliers de morts et des millions de déplacés, l'ONU décrivant "la pire crise humanitaire au monde."

Le pays reste fracturé : l'armée contrôle le centre, l'est et le nord du Soudan, tandis que les paramilitaires tiennent dans l'ouest la quasi-totalité du Darfour, à l'exception d'el-Facher et certaines parties du sud.