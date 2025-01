Soudan: 70 morts dans une attaque de drone contre un hôpital au Darfour-Nord

26/01/2025

L'attaque samedi contre le principal hôpital d'El-Facher, une ville assiégée dans l'ouest du Soudan, a fait 70 morts et 19 blessés, a annoncé dimanche le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).



"L'effroyable attaque contre l'hôpital saoudien d'El-Facher, au Soudan, a fait 70 morts et 19 blessés parmi les patients et ceux qui les accompagnaient", a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, dans un message publié sur X. "Lors de l'attaque, l'hôpital était plein de patients recevant des soins", a-t-il ajouté.



Une source médicale avait auparavant fait état de 67 morts auprès de l'AFP.

M. Tedros a averti que l'accès aux soins de santé à El-Facher "est déjà sévèrement limité", la plupart des installations étant fermées en raison d'intenses combats.



L'hôpital saoudien, qui est "le seul hôpital fonctionnel d'El-Facher, fournit des services tels que la gynécologie-obstétrique, la médecine interne, la chirurgie et la pédiatrie, ainsi qu'un centre de nutrition", a déclaré M. Tedros.



Par ailleurs, le ministère saoudien des Affaires étrangères a condamné dans un communiqué l'attaque de l'hôpital la qualifiant de "violation du droit international humanitaire" et appelant à la "protection des travailleurs médicaux et humanitaires".

Depuis avril 2023, le Soudan est en proie à une guerre brutale entre l'armée soudanaise et les Forces de soutien rapide paramilitaires (FSR).



Les FSR contrôlent de nombreux secteurs du pays dont la quasi-totalité de la vaste région occidentale du Darfour et assiègent depuis mai El-Facher, métropole de deux millions d'habitants et capitale de l'Etat du Darfour-Nord.