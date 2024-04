Sothema réalise un résultat net de 263,8 MDH en 2023

Industrie pharmaceutique

03/04/2024

Le laboratoire pharmaceutique industriel Sothema a réalisé un résultat net consolidé de 263,8 millions de dirhams (MDH) au titre de l'exercice 2023, soit une légère baisse de 1,3% par rapport à l'exercice précédent.



"Ce résultat reste satisfaisant au regard de la conjoncture globale peu favorable et des charges non récurrentes telles que le dénouement du contrôle fiscal au cours de l’exercice", souligne Sothema dans un communiqué sur ses résultats annuels au 31 décembre 2023, rappelant qu'hors charges non récurrentes, la progression du résultat net s’établirait à +3,1%.



Le chiffre d’affaires consolidé s'est, pour sa part, établi à 2,49 milliards de dirhams (MMDH) en 2023, contre 2,3 MMDH en 2022, soit une croissance de 8% expliquée par plusieurs facteurs comme le lancement de nouveaux produits, le dynamisme commercial d’une équipe promotionnelle plus étoffée, l’optimisation des circuits de distribution, et la participation aux manifestations à caractère scientifique, médicale et pharmaceutique, rapporte la MAP.



Pour ce qui est du bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) consolidé de Sothema, il s’est élevé à 490,1 MDH contre 506 MDH en 2022, soit une baisse de 3,1%. Cette baisse s’explique par la hausse des charges, telles que les achats de matières premières et les charges externes.



Au terme de l'exercice écoulé, le résultat d’exploitation consolidé ressort à 435,2 MDH contre 449,6 MDH en 2022, soit une baisse de 3,2%. Cette évolution est en ligne avec la variation de l’EBITDA sur la période.



Compte tenu des investissements d’expansion prévus en 2024, le Conseil d’administration a décidé de soumettre à l’approbation de l’Assemblée générale ordinaire la distribution d’un dividende brut de 122,4 MDH, soit 17 dirhams par action.



En termes de perspectives pour 2024, Sothema assure que ses activités devraient continuer à croître de façon rentable grâce à plusieurs leviers, notamment l’élargissement de la couverture médicale, les politiques du Maroc visant à promouvoir l’industrie locale, et l’expansion internationale à travers de nouvelles représentations en Afrique et dans les pays arabes.



La société compte également mettre l'accent sur l’enrichissement constant d’un pipeline diversifié et à forte valeur ajoutée, couvrant des aires thérapeutiques essentielles, ainsi que sur le renforcement de sa responsabilité sociétale, avec une priorité accordée à l’appui des professionnels de santé et des associations de patients à travers la formation continue et l’éducation thérapeutique.