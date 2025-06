Sothema : le CA progresse de 19% au T1-2025

03/06/2025

Le chiffre d'affaires (CA) consolidé de Sothema (Société de thérapeutique marocaine) a atteint 782 millions de dirhams (MDH) au premier trimestre 2025, en progression de 19% comparativement à la même période un an auparavant.



Le CA à l'export s'est élevé, quant à lui, à 60 MDH, en hausse de 9%, une évolution ralentie par le décalage de certaines prestations de façonnage pour les laboratoires étrangers prévues pour le deuxième trimestre, indique un communiqué de la société.



"Dans un environnement marqué par l'évolution des besoins en santé au niveau national et international, Sothema a entamé l'année 2025 avec une croissance à deux chiffres de son activité", souligne la même source.



Sur le marché privé, Sothema a bénéficié du succès de ses récents lancements, ainsi que d'une dynamique soutenue dans plusieurs aires thérapeutiques, notamment la psychiatrie, l'infectiologie, la douleur, la rhumatologie, la cardiologie et le diabète, fait savoir le communiqué, ajoutant que l'oncologie a également enregistré une très bonne progression, confirmant la solidité du positionnement du Groupe dans ce segment stratégique.



En outre, la société a renforcé sa présence sur le marché public, portée par les performances en oncologie et sur les sérums, ainsi qu'une politique de prix adaptée.



Par activité, les ventes de marchandises en l'état ont progressé de 28%, portées par les nouveaux lancements, la reprise de références précédemment en rupture, ainsi qu'une solide croissance des gammes existantes, notamment en nutrition infantile et en neurologie.



La fabrication et le façonnage affichent quant à eux une hausse de 14%, tirés par l'excellente dynamique des produits d'oncologie fabriqués localement, le succès des récentes introductions en diabétologie, ainsi que la bonne performance de la cardiologie et de la santé mentale.



Sothema a continué d'élargir son offre avec le lancement de 4 nouveaux produits au T1-2025, qui incluent des dispositifs médicaux en ophtalmologie et des médicaments en cardiologie.



Sur l'ensemble de l'année, 21 lancements sont prévus, traduisant le dynamisme d'innovation du groupe.



Par ailleurs, le dépôt de 4 nouvelles demandes d'AMM (autorisations de mise sur le marché) et l'obtention de 3 AMM sont venus renforcer le pipeline "produits".



Pour ce qui est des investissements du groupe, ils se sont chiffrés à 9 MDH, principalement consacrés à l'aménagement des infrastructures et à l'acquisition d'équipements industriels.



L'endettement net s'est établi à 232 MDH à fin mars dernier, en diminution de 54% par rapport au 31 décembre 2024, renforçant la solidité de la structure financière de Sothema.