Sothema : Hausse du CA consolidé de 17% au 1er semestre 2025

01/09/2025

Le chiffre d'affaires (CA) consolidé du groupe Sothema (Société de thérapeutique marocaine) s'est établi à près de 1,55 milliard de dirhams (MMDH) au premier semestre 2025, en croissance de 17% par rapport à la même période un an auparavant.



Au 2ème trimestre 2025, le CA consolidé a augmenté de 14% à 767 millions de dirhams (MDH), indique un communiqué de la société qui a confirmé la dynamique de croissance amorcée en début d'année, portée par la solidité de son portefeuille et une demande soutenue sur le marché national.



Sur le marché privé, les aires thérapeutiques de l'oncologie, la gastroentérologie, la cardiologie et la psychiatrie ont affiché une progression notable, complétée par la bonne performance de la gamme de nutrition infantile, fait savoir la même source, ajoutant que les lancements récents, notamment en diabétologie et en hématologie/oncologie, ont soutenu cette dynamique de croissance, rapporte la MAP.



Le marché public a également enregistré une progression, portée par la hausse de la demande en diabétologie, oncologie et poches de sérums. Les ventes de marchandises en l'état ont enregistré une hausse significative de 24%, traduisant à la fois la vigueur des gammes existantes et le succès des nouveaux lancements. L'activité de fabrication et de façonnage a augmenté de 16%, soutenue par la montée en puissance des produits d’oncologie, diabétologie, cardiologie et de santé mentale fabriqués localement.



L'innovation a continué de jouer un rôle moteur dans la performance du groupe, avec 7 nouveaux produits lancés au T2-2025, portant le total à 11 au S1-2025, sur un objectif annuel de 21 nouveaux produits.



Parmi ces lancements, figure une avancée majeure, à savoir la mise à disposition au Maroc du premier traitement de la sclérose en plaques à base d'acétate de glatiramère.



Par ailleurs, durant le 2ème trimestre de cette année, 3 nouvelles demandes d'AMM (autorisations de mise sur le marché) ont été déposées et 5 AMM ont été obtenues, renforçant le pipeline de développement et confirmant la capacité d'innovation continue du groupe.



A l’international, l'activité a été marquée par un ralentissement ponctuel lié à l'ajustement des niveaux de stock sur certains marchés.



Concernant l'investissement, il a atteint 28 MDH à fin juin dernier, en hausse de 22% en glissement annuel, majoritairement destiné à l'acquisition de nouveaux équipements industriels.