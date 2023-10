Sosten Alfred Gwengwe : Les Assemblées annuelles BM/FMI au Maroc, une source de fierté pour l'Afrique

15/10/2023

La tenue au Maroc des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI) constitue une source de fierté pour l’Afrique, a souligné le ministre du Commerce et de l’Industrie de la République du Malawi, Sosten Alfred Gwengwe.



"En tant qu’Africain, je suis très fier que le Maroc organise un événement d’une telle ampleur et fasse honneur à l’Afrique", a dit le ministre malawite dans une déclaration à la MAP, en marge de sa participation à un panel dans le cadre des Assemblées annuelles BM/FMI, ajoutant que le Royaume montre ainsi que l’Afrique est capable d'accueillir des événements d'une dimension planétaire.



Se félicitant du maintien de l'organisation des Assemblées annuelles de la BM et du FMI à Marrakech, en dépit du séisme du 8 septembre dernier, M. Gwengwe a salué le niveau d'organisation par le Royaume de cet événement et le bon déroulement des travaux de ces réunions.



M. Gwengwe a souligné, par ailleurs, le renforcement des relations bilatérales entre le Maroc et le Malawi, qui a ouvert récemment son ambassade à Rabat, précisant que la cadence de la coopération entre les deux pays s'accélère dans plusieurs domaines.

Il a évoqué également le soutien apporté par le Maroc au Malawi dans plusieurs domaines, notamment l'agriculture et l'éducation.