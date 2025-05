Sortie du Trésor à l'international en mars 2025 : Un timing opportun

02/05/2025

La sortie du Trésor marocain sur les marchés internationaux en mars dernier, pour lever 2 milliards d’euros (Md€), s'est inscrite dans un contexte particulièrement favorable marqué par des conditions de financement avantageuses, selon Attijari Global Research (AGR).



"Nous restons convaincus que le timing choisi par le Trésor demeure très opportun. En effet, celui-ci lui a permis d'éviter les périodes de tensions observées sur les marchés financiers internationaux et de tirer avantage de la baisse des TD (taux directeurs) européens entamée depuis juin 2024", indique AGR dans son récent "Research Report - Fixed income".



Dans ce sens, Attijari Global Research a rappelé l'assouplissement de la politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) de -150 points de base (pbs) depuis le début du pivot monétaire sous l'effet de la dissipation des pressions inflationnistes, relevant que cette situation s'est traduite par une nette détente des taux d'intérêt des obligations souveraines libellées en euro.



D'après la même source, le choix de la devise pour cette émission vise à s'aligner sur les besoins de financement de l'Etat en euro face aux impératifs d'investissement liés à la Coupe du monde 2030. L'intérêt est aussi d'optimiser le profil risque de la dette publique face à la volatilité des devises générée par les conséquences de la guerre commerciale, rapporte la MAP.



Et de préciser : "Le Maroc a bénéficié de conditions de financement attractives à travers des spreads de liquidité en nette amélioration. Le coût de financement accordé au Royaume de 4,75% est presque 2 fois inférieur aux taux appliqués à certains pays africains en 2025, à l'image de l'Egypte, de la Côte d'Ivoire et du Kenya, soit plus de 8%".



AGR souligne aussi que la politique de financement du Trésor prévue dans le cadre de la loi de Finances 2025 devrait marquer son retour vers les financements extérieurs, estimant que ces derniers couvriraient près de 89% du besoin de financement net du Trésor en 2025, contre 40% au cours des deux dernières années.



Avec cette levée, sursouscrite environ 3 fois, le Maroc concrétise son 1er emprunt en euro depuis 2020 et sa 1ère sortie à l'international après 2 années d'absence, réaffirmant la qualité de signature du Royaume et l'intérêt des bailleurs de fonds pour le papier souverain du Maroc dans un contexte mondial instable.



Cette nouvelle émission positionne le Royaume parmi le top-10 des pays émergents ayant accès aux financements Eurobonds en 2025. Il s'agit du 8ème rang en 2025, après la Croatie (5,3 Md€), la Pologne (3,1 Md€), la Roumanie (2,9 Md€), la Hongrie (2,6 Md€), le Mexique (2,5 Md€), l'Arabie Saoudite (2,4 Md€) et la Lituanie (2,3 Md€).