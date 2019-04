SoorArt joue la pièce de théâtre “Hassan et Hassania” à Boured

27/04/2019 Mustapha Elouizi

“Hassan et Hassania » est l’intitulé de la pièce de théâtre, inspirée d'une histoire de l'écrivain Abderrahman Ameziane, qui vient d’être donnée à la maison des jeunes de Boured, dans la province de Guercif, à l’initiative de la troupe SoorArt.

Un véritable engouement a prévalu dans la salle, bien que la journée ait été pluvieuse ce 23 avril 2019. L’enthousiasme a gagné aussi bien la troupe que le public, venu nombreux assister à cet événement culturel rare dans ce village.

La pièce a été jouée en français dans un style moderne avec des projections, une voix off, de la musique d'ambiance, et le fair-play ainsi que le mouvement des deux acteurs, ce qui a émerveillé les spectateurs et mis de l’ambiance dans la salle.

Une disposition originale où les spectateurs étaient assis sur l'estrade et quelques rangées devant la scène, une situation de mise en valeur des habitants de Boured que le metteur en scène a tenu à honorer. Tout le monde aura une vue du balcon alors que les acteurs jouent sur le plateau, dans un changement de rôles et une prise de contact directe entre les uns et les autres. Finalement, tout le public a contribué à cette pièce participative.

Dans ce genre de représentation, l’on ne quitte pas à la fin du spectacle, puisqu’il y a encore la séance-débat et à Boured, l’on discute en langue amazighe, en présence du metteur en scène, Nasser Guenoune, du régisseur Adil Farhane, des deux comédiens Ayoub Rahmani et Nora Bounouas ainsi que la voix off de Latifa Pottier, venue spécialement de France, et l’initiateur de cette pièce Saad Ibn Talib.

Le débat n’a pas été sans recommandations, car il a été convenu avec le directeur de la maison des jeunes de réaménager les locaux de la crèche en l'équipant d’un nouveau matériel et la dotant d’un programme préscolaire outre la formation d'éducatrices. Ce projet sera piloté par Nathalie Achaintre, animatrice et associative de France.