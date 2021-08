Soirée poétique et littéraire à Tétouan

27/08/2021

La Maison de la poésie de Tétouan a organisé une soirée à distance pour célébrer la poésie et la littérature, avec la participation des poètes Mohamed Larbi Ghajo, Nihad El Mouden et Jaouad El Khenifi.



La Maison de la poésie a souligné, dans un communiqué, qu'elle a organisé une nouvelle nuit de la poésie, abritée par l'Ecole des métiers et des arts nationaux, et diffusée à distance, en raison de la situation épidémiologique actuelle. Cette soirée, suivie par le public sur les chaînes et plateformes de médias sociaux, a été marquée par des lectures poétiques présentées par les poètes Mohamed Larbi Ghajo, Nihad El Mouden, Jaouad El Khenifi, et une performance artistique donnée par le violoniste Ilias El Husseini, accompagné du luthiste Ayman El Ghoul et de l'artiste Mohamed Didas.



A cette occasion, le poète et traducteur Mohamed Larbi Ghajo a souligné que "l'humanité traverse des circonstances difficiles et cherche un nouvel exutoire. Ecouter de la poésie et s'écouter, à travers le poème, est peut-être un havre dans lequel l'Homme trouve son équilibre dans ce monde tourmenté".



Pour sa part, la poétesse Nihad El Mouden a estimé que "la poésie ne peut pas être vraie en l'absence de peur, d'anxiété et de souffrance, puisque ces éléments associés créent le poème, et la pandémie ne peut pas changer le cours de l'inspiration des poètes, mais plutôt augmenter leur détermination et leur capacité à faire des aveux, car le poème est le nouveau départ… Et l'espoir qui nous aide, guérit nos maux, puis nous fortifie".



Le poète Jaouad El Khenifi a, quant à lui, considéré qu'"il n'y a pas de limites à la poésie et à ses appels, puisqu'il constitue la narration de la vie, tandis que l'appel du poème porte les rêves d'aujourd'hui et de demain", notant que les activités de la Maison de la poésie de Tétouan apportent un souffle d'optimisme dans cette conjoncture difficile. L'événement "Nuits de la poésie" est l'un des plus importants programmes poétiques présentés par la Maison de la poésie de Tétouan, depuis sa création en 2016.