Soirée littéraire à Tanger pour célébrer l’œuvre de Mohamed Hmoudane

11/02/2025

Le Centre culturel Ahmed Boukmakh de Tanger a abrité, dimanche soir, une soirée littéraire et artistique qui a été l'occasion de célébrer l'écrivain, poète, traducteur et artiste peintre marocain, Mohamed Hmoudane, notamment son ouvrage "Un bateau en papier flottant dans l'air suivi d'un séisme", ainsi qu'une exposition de ses œuvres intitulée "A mille chants du naufrage & Alchimie".



Cet événement a permis aux amateurs de littérature et d'art plastique de découvrir les thématiques abordées par Mohamed Hamoudan, telles que l'exil, la révolte et l'amour. Ses œuvres picturales, combinant matérialité brute et réflexion, proposent une exploration entre expression visuelle et écrite.



Cette rencontre a été marquée par la lecture de plusieurs extraits de l’œuvre littéraire de Hmoudane, accompagnée d'une performance musicale donnée par l'artiste Anouar Hamdan, qui a apporté une touche esthétique supplémentaire à cette déambulation littéraire.



A cette occasion, M. Hmoudane a noté que les trois chapitres de son livre, publié en français et en arabe, explorent l’écriture créative, la vie de l’Homme et sa place dans le monde, à travers des interrogations existentielles portées par une écriture purement littéraire, soulignant que l’écriture est une réponse à un appel urgent du fond de l’âme de l’écrivain.



Quant à son exposition, M. Hmoudane a souligné, dans une déclaration à la MAP, qu’elle donne à voir des œuvres réalisées sur une période d’environ sept ans dans le cadre des séries "A mille chants du naufrage" et "Alchimie".



"A travers une partie de ces œuvres, j’ai tenté de réécrire l’histoire de l’humanité en utilisant des couleurs et des formes variées, tout en interrogeant la création artistique et la manière dont il est possible de présenter une œuvre créative à partir d’éléments simples", a-t-il expliqué.



De son côté, la directrice du Centre culturel Ahmed Boukmakh, Ikram Abdi, a rappelé que Mohamed Hmoudane s’est imposé sur la scène littéraire dès le début des années 90, avec la publication de six recueils de poésie et deux romans.



Dans son allocution, Mme Abdi a relevé que M. Hmoudane est un poète novateur, tant dans la forme que dans la langue, qui est bien loin de la soumission à un genre littéraire défini et préétabli, ajoutant: "Il brouille constamment les frontières entre prose et poésie, mêlant les genres et les styles dans un esprit de rébellion unique".



"La métaphore du feu et de la destruction s’apaise dans ses recueils pour instaurer l'esthétique de la lumière, où le chant devient un cri", a-t-elle enchaîné.