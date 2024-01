Soirée en hommage au Maroc à travers le regard de poètes mexicains

22/01/2024

La capitale mexicaine a accueilli une soirée littéraire pour présenter un recueil de poèmes d'auteurs mexicains, célébrant le Maroc et le rapprochement entre le Royaume et le pays nord-américain.



Intitulé "Hacia Un Azul Impossible" (Vers le bleu impossible), ce recueil a été réalisé sous la supervision de l'ambassade du Maroc au Mexique en coordination avec Reina Carretero Rangel, maître de conférences à l'Université nationale autonome du Mexique. Il est préfacé par le chercheur et président du Forum Alternatives internationales, Bachir Dkhil.



Lors de cette rencontre organisée jeudi dernier à la maison de la culture "Octavio Paz", l'assistance a pu apprécier les récits des poètes mexicains qui relatent leurs expériences au Maroc et qui évoquent la beauté et le potentiel touristique du pays.



Ces poèmes retracent les ressemblances entre le Mexique et le Maroc et célèbrent la splendeur de leur nature, leur histoire et patrimoine, ainsi que les us et coutumes qui constituent des points communs liant les peuples des deux rives de l’Atlantique en général et les deux pays en particulier.

Les oeuvres présentées lors de cette soirée jettent aussi la lumière sur la générosité et l'hospitalité du peuple marocain.



Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des actions mises en place en vue de promouvoir la destination Maroc et renforcer la présence culturelle du Royaume au Mexique.

S’exprimant à cette occasion, Reina Carretero Rangel a salué le rôle pionnier du Maroc en matière de promotion de la littérature et de la pensée au Mexique, ainsi que l'apport de l’ambassade du Royaume à l’action académique au sein des universités et des centres de recherches scientifiques.



De son côté, l'ambassadeur du Maroc au Mexique, Abdelfattah Lebbar, a mis en exergue, l’importance de la communication civilisationnelle et la coopération entre les deux pays en jetant des passerelles entre les deux rives de l’Atlantique, soulignant que les activités culturelles renforcent les liens entre les deux pays.

Il a de même mis l'accent sur l’importance qu’accorde le Royaume à la promotion de la littérature, la poésie et l’histoire commune des peuples.



Cet événement a été également marqué par la participation de plusieurs responsables gouvernementaux et représentants du corps diplomatique accrédité à Mexico outre des acteurs du monde de la culture et des médias.



A cette occasion, un stand dédié à l’artisanat a été mis en place pour mettre en avant le patrimoine culturel ancestral du Maroc.